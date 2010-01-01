Рабочая группа по совершенствованию законодательства в области СМИ, созданная по инициативе председателя парламента, провела первое заседание.

Председатель рабочей группы Андриан Канду подчеркнул важность сотрудничества между вещательными организациями, экспертами, НПО, депутатами, КСТР и правительством для того, чтобы приспособить местные нормы к европейским, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-центр парламента.

В ходе заседания были установлены приоритеты Рабочей группы, в том числе разработка нового Кодекса телевидения и радио и Стратегии, касающейся информационной безопасности страны. Также, Рабочая группа намеревается усовершенствовать законодательство о рекламе и доступа к информации, разработать новый закон о СМИ, выявить правовые решения по предоставлению налоговых льгот для продукции местных СМИ.

Андриан Канду подчеркнул, что в течение следующих двух недель, члены Рабочей группы представят предложения по совершенствованию законодательства о средствах массовой информации, в том числе проекты над которыми они ранее работали.

В свою очередь, сопредседатель рабочей группы, координатор проектов, управление СМИ, Совет Европы, Роберта Баттиста, призвала членов Рабочей группы принимать осуществляемые решения для информационной среды, которые поддерживали бы плюрализм мнений и свободу выражения. Чиновник отметила, что цель Совета Европы – принятие нового Кодекса радио и телевидения до конца нынешнего года.

Председатель Парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Владимир Хотиняну заявил, что ряд законов в области СМИ уже устарели, некоторые даже были приняты в 1994 г., и будут разработаны новые, в соответствии с требованиями времени.

В состав рабочей группы по совершенствованию законодательства в области СМИ вошли вещательные компании, представители профильных НПО, а также Европейского совета, делегации ЕС, ЦИДН, КСТ, правительства и парламента. Со статусом наблюдателя присутствуют представители ОБСЕ, посольства Швеции, посольства США, Фонда Сорос, ПРООН.