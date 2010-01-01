7 июня Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр.

Внедрение этого соглашения позволит вывести на более высокий уровень управление бассейном главной водной артерии нашей страны. Отныне у Молдовы и Украины появился инструмент сотрудничества, которого раньше не было.

Отечественный эколог, глава ассоциации «ECO-Tiras» Илья Тромбицкий отметил важность этого события, но при этом подчеркнул, что успех будет зависеть от политической воли руководителей Молдовы и Украины.

«Договор по содержанию является очень современным, европейским по сути. Его внедрение позволяет коренным образом улучшить управление бассейном реки. Однако для успеха нужно наличие политической воли обеих сторон. Договор позволяет включить Приднестровье в бассейновое сотрудничество. Следующим шагом должно быть учреждение совместной речной Днестровской комиссии, куда войдут представители госструктур, науки, неправительственных организаций и регионов бассейна реки.

Договор – это рамочный документ. А ведь между Молдовой и Украиной есть и конкретные противоречия, в первую очередь связанные с планами развития гидроэнергетики. Бассейновый договор сам по себе не способен решить эти сложности, но речная комиссия, которая вскоре должна быть создана, сможет быть площадкой для обсуждения и этих вопросов», - сообщил Илья Тромбицкий.