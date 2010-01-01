Высший совет безопасности (ВСБ) Молдовы рассмотрит вопрос, связанный с высылкой российских дипломатов. Об этом сообщили корреспонденту «ИНФОТАГ» в пресс-службе президента.



Заседание ВСБ, которое начнется в 15.00, станет первым заседанием этого органа, после обновления его состава новым президентом Игорем Додном. Согласно повестке дня, на заседании представят информацию директор Службы информации и безопасности Михай Балан и министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.



Неделю назад стало известно о высылке из Молдовы пяти российских дипломатов. Их имена и причины высылки не сообщались. Премьер-министр Павел Филип заявил, что «для принятия такого решения были веские основания». По его словам, решение принято на основании информации спецслужб.



Президент Игорь Додон выразил возмущение этим решением, которое, по его словам, направлено на дестабилизацию отношений между Россией и Молдовой. Он заявил, что узнал об объявлении российских дипломатов персоной нон-грата от посла Молдовы в Москве Андрея Негуцы. Додон выразил уверенность, что «всем чиновникам, причастным к принятию решения о высылке российских дипломатов, придется отвечать». Он сообщил, что созовет заседание ВСБ сразу после того, как вернется из Санкт-Петербурга, где на прошлой неделе принимал участие в заседании Международного экономического форума.



Как стало известно агентству «ИНФОТАГ», Додон вернулся в Кишинев минувшей ночью. Из Санкт-Петербурга он полетел вместе с семьей сначала в Карелию, где гостил у своего друга, депутата от «Справедливой России» Олега Нилова. Додон написал на своей странице в facebook, что в Карелии занимался рыбалкой и наслаждался природой.



В понедельник, 29 мая, пятеро дипломатов посольства России в Молдове были объявлены персоной нон-грата. Известно, что среди них - военный атташе РФ в РМ Игорь Довбня, помощник военного атташе Александр Грудин и первый секретарь посольства Ринат Андержанов. Они вылетели из Кишинева в четверг, 1 июня. В ответ, МИД России также выслал пятерых молдавских дипломатов. Они вернулись в Кишинев в субботу, 3 июня.



В состав ВСБ входят представители высшего руководства страны, руководители силовых структур, генеральный прокурор, президент Национального банка, а также пятеро советников президента. В общей сложности, в состав ВСБ входят 13 человек, включая секретаря ВСБ Артура Гуменюка. Ранее, президент Игорь Додон обещал включить в состав ВСБ башкана Гагаузии Ирину Влах, но Указ об этом не подписал.



Во вторник председатель парламента и премьер-министр не смогут принять участие в заседании ВСБ. Андриан Канду находится с визитом в Швейцарии, а Павел Филип – в Белоруссии.