



Выход Либеральной партии из правящей коалиции и заявления ЛП не должны влиять на ситуацию власти, а также на действия юстиции,- об этом заявил председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк.



Как передает "ИНФОТАГ", он сказал во вторник на пресс-конференции, что. По его мнению, у либералов могли быть две причины для выхода из правящей коалиции.



"Первая причина - чисто эмоциональная. Поэтому поводу могу сказать, что ситуация в борьбе с коррупцией не должна быть никоим образом связана тем, что происходит внутри партий или политических альянсов. Только юстиция должна решать - кто виновен, а кто нет. Вторая причина может быть связана с тем, Либеральная партия хотела перейти в оппозицию, чтобы наилучшим образом подготовиться к будущим парламентским выборам",- считает Плахотнюк.



По его словам, возможно, "ЛП использовала ситуацию в примэрии Кишинева как предлог для перехода в оппозицию".



"В ситуации, когда власти находятся в сложной ситуации, так как предстоят сложные и непопулярные реформ, шаг назад ЛП дает создает либералам политический комфорт. Возможно, это позволит ей лучше готовиться к выборам, так как, будучи у власти и проводя реформы, сложно идти на выборы", - сказал лидер Демпартии.



Он подчеркнул, что "внедрение реформ предполагает и определенную политическую плату за это".



"Либералы предлагали отложить реформы на период после выборов. Демократическая партия считает, что эти реформы необходимо проводить сейчас, они не терпят отлогательств. Демократическая партия готова взять на себя ответственность за реформы и идти вперед, вместе с гражданами", - подчеркнул Плахотнюк. Он заявил, что не критикует и не осуждает решение либералов, поскольку в рамках правящей коалиции все вместе провели ряд важнейших реформ.



"С точки зрения партий, лучше проводить реформы после выборов, но социально-экономическая ситуация в стране обязывает нас проводить реформы немедленно", - заявил Плахотнюк.



Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", ЛП мотивировала свое решение о выходе из правящей коалиции давлением, оказываемым на партию, а также арестом примара Кишинева, либерала Дорина Киртоакэ. Также ЛП объявила об отставке делегированных в правительство министров, заместителей и руководителей других подразделений.





