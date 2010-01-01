



Премьер-министр Павел Филип заявил, что новые министры вместо представителей Либеральной партии, которые подали в отставку накануне, будут назначены только после реформы правительства. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на брифинге во вторник.



"Заверяю вас, что правительство вполне функционально. Мы работаем, у кабинета министров есть необходимая политическая поддержка со стороны парламентского большинства. Сейчас мы не пойдем по пути назначения новых министров. В этом нет смысла, так как мы на последней стометровке в процессе реформирования правительства", - сказал Филип.



По его словам, на заседании правительства в среду будут назначены новые заместители министров, которые будут исполнять обязанности министров, подавших в отставку.



"Не торопитесь, недолго осталось ждать. Вице-министры будут назначены. Мы же займемся дальше реформой правительства. Через неделю мы одобрим в правительстве новый законопроект, и направим его в парламент. После принятия закона и вступления его в силу, я пойду в парламент, чтобы представить новую структуру и номинальный состав правительства в новом формате", - подчеркнул Филип.



