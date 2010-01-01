Премьер-министр Павел Филип заявил, что решение о высылке российских дипломатов из Молдовы принято на основе информации спецслужб. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на брифинге во вторник.



"Не могу назвать имена этих дипломатов, так как правила не позволяют это сделать. Они были объявлены персонами нон-грата. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать сейчас, других комментариев не будет, я не могу представить вам всю информацию спецслужб", - сказал Филип.



Отвечая на вопросы журналистов о том, как это скажется на развитии отношений Молдовы с Россией, он сказал, что "Молдова дорожит этими отношениями и сделала очень много для их восстановления". Филип напомнил, что в прошлом году, впервые за многие годы состоялось заседание молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, был утвержден план мероприятий для снятия ограничений, введенных Россией в отношении различных категорий молдавских товаров.



"Речь идет об односторонних мерах России - эмбарго, таможенные тарифы, таможенные пошлины по 19 тарифным позициям и многое другое. Мы постепенно пытаемся решить эти проблемы", - сказал Филип.



Он напомнил и о Ноте, которая была направлена в марте в адрес России в связи с тем, что было очень плохое сотрудничество со стороны России по расследованию дела об отмывании денег (дело Landromat) и неоднократных задержания молдавских чиновников и представителей государства Молдовы в России.



"Мы дорожим этими отношениями и относимся с уважением к России. В свою очередь, мы также хотим, чтобы к нам относились уважительно. Тем более, что мы участвуем в СНГ и существуют правила, которые должны быть одинаковыми для всех стран Содружества", - подчеркнул Филип.



В свою очередь, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур также подтвердил во вторник на пресс-конференции решение объявить персонами нон грата пятерых российских дипломатов.



"Не стоит ставить под вопрос то, что вчера заявил представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции. В контексте многочисленных вопросов со стороны СМИ был дан авторизированный и скоординированный ответ. И он останется таким же, каким был вчера", - сказал Галбур.



Журналисты обратили внимание, что решение МИДЕИ принималось втайне и держалось в секрете. Никакого сообщения для прессы со стороны МИДЕИ не было и вопреки обещаниям министра на сайте министерства оно так и не появилось.





