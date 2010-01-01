



Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что отношения правительства с президентом страны Игорем Додоном "ограничиваются институциональным сотрудничеством". Как передает корреспондент "ИНФОТАГ" из парламента, об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов после представления отчета о деятельности правительства.



Филип подтвердил, что имеются сложности в сотрудничестве с президентом, который не поддерживает курс европейской интеграции республики.



"Многие политики из оппозиции "подкармливаются" из этих разногласий правящей коалиции с правительством, спекулируют на этом. В наших отношениях с президентом мы стремимся быть корректными, соблюдать законы и обеспечить сотрудничество на институциональном уровне", - сказал премьер.



Он признал, что в том числе из-за этих разногласий с президентом не представил Игорю Додону кандидатуры на четыре вакантные должности в правительстве (двое министров были освобождены от должности, а двое находятся под арестом по обвинению в коррупции - "И").



"Это создает нам определенные сложности в работе, не самая лучшая ситуация. Но мы решили не предлагать президенту новых кандидатов на посты министров, так как приступили к реформе публичной администрации, включая правительство. В кабинете министров останется 9 из 16 министров", - сказал Филип.



Говоря об отношениях с президентом, он подчеркнул, что "институциональное сотрудничество будет обеспечено и в дальнейшем".



"Из этого мы будем исходить, обеспечить такое "сожительство", чтобы сохранить стабильность и работать в интересах страны и граждан. Все видели, что нам удалось решить вопрос о назначении послов Молдовы за рубежом. Я уверен, что мы найдем компромисс и сможем решить и другие проблемы. А там где не удастся найти общий язык, будем действовать строго в рамках Конституции, которая оговаривает действия каждой из ветвей власти, каждого государственного учреждения. По Конституции, у нас парламентская республика, это следует иметь ввиду всем", - подчеркнул Филип.



Согласно Конституции, президент отзывает и назначает послов и министров, но только после решения правительства и обращения премьер-министра.



