



В ближайшие две недели правительство утвердит и направит в парламент новый закон о правительстве, представляющий реформу центральной и публичной власти. Как передает корреспондент "ИНФОТАГ" из парламента, об этом заявил в пятницу в парламенте премьер-министр Павел Филип, который представил депутатам отчет о работе правительства за 2016 г.



"Мы смогли сделать то, во что в начале 2016 г., когда было сформировано правительство, никто не верил, считая, что у нас нет ни одного шанса стабилизировать ситуацию, вернуть доверие партнеров Молдовы по развитию, заключить трехлетнюю Программу сотрудничества с Международным Валютным Фондом (МВФ)", - отметил премьер.



"Мы управляем страной не ради управления, а ради людей, удовлетворения их ожиданий", - заметил Филипп, сказав, что это было главным приоритетом работы правительства.



По его словам, в 2016 г. удалось увеличить размер минимальной зарплаты в реальном секторе экономики с 1 900 леев до 2 100 леев.



"Нам удалось добиться роста экономики, показатель которого по итогам 2016 г. превысил 4%. Существенно увеличились поступления налогов и сборов в государственный бюджет. К примеру, рост поступлений от Таможенной службы в прошлом году вырос на 10%, что дало дополнительно в бюджет 1,3 млрд. леев", - отметил премьер.



Среди других достижений глава правительства назвал рост экспорта в 2016 г. на 4%, производство продукции в сельском хозяйстве увеличилось на 18%, экспорт в Евросоюз достиг 65% от общего объема, чего в истории Молдовы еще не было.



"Можно много говорит на эту тему. Сторонники интеграции Молдовы в Евразийский Экономический союз пытаются спекулировать на этом. Но на цифрах особой политик не сделаешь, цифры говорят сами за себя", - подчеркнул глава кабмина.



По его словам, на протяжении 2016 г. правительство работало над выполнением Плана мероприятий, касающегося выполнения Соглашения об Ассоциации РМ:ЕС.



"Мы смогли на три четверти выполнить "Дорожную карту", которая была утверждена нами на 2016 г.", - отметил премьер, указав, что правительство на практике реализовывало идею сближения РМ с ЕС.



Говоря о государственной безопасности Молдовы, Павел Филип акцентировал внимание депутатов на том, что правительство решает эту задачу в тесном партнерстве с НАТО и в диалоге с другими странами.



Касаясь предстоящей реформы правительства, премьер сказал, что проект нового закона о правительстве РМ предполагает дальнейшее сокращение контролирующих органов государства, их количество уменьшится с 58 учреждений до 18.



