Премьер-министр Павел Филип представил в парламенте отчет о работе правительства за последний год. Как передает парламентский корреспондент "ИНФОТАГ", на заседании парламента присутствуют только 76 из 101 депутата.



Фракция Либеральной партии в количестве 11 депутатов не зарегистрировалась для участия в заседании. Таким образом, либералы дали понять, что они бойкотируют заседание в знак протеста против задержания накануне примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Он обвиняется в коррупции и злоупотреблениях по делу о внедрении проекта о частных парковках. Накануне сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали 11 человек. Председатель Либеральной партии Михай Гимпу, которому Киртоакэ является племянником, до сих пор никак не комментировал его задержание.



Премьер-министр представил отчет на протяжении 20 минут. После этого он ответил на вопросы депутатов. В конце обсуждения представители каждой фракции выступят по отчету правительства.



Партия социалистов и другие представители оппозиции неоднократно требовала отчета правительства в парламенте. Они пытались пригласить премьер-министра в парламент в конце обеих сессий в прошлом году, но председатель парламента и парламентское большинство отклонили требования оппозиции. На этот раз премьер-министр представил доклад по собственной инициативе.





