





Президент Молдовы Игорь Додон сожалеет, что просил друзей из администрации президента России встретиться в марте 2015 г. с Ренато Усатым, "которого никто не принимал и никто не поднимал трубки". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в четверг в facebook, комментируя отношения с лидером "Нашей партии" (НП), скрывающегося от молдавского правосудия в Москве.



Глава государства признался, что "в свое время искренне хотел, чтобы у ПСРМ был партнер на левом фланге в лице Ренато Усатого".



Он объяснил нападки со стороны лидера и активистов НП на социалистов в последние месяцы тем, что "у него были большие планы, а теперь обиделся на судьбу, на всех".



"Думаю, что это злость. Почему Додон стал президентом? Планы были у тех, кто инвестировал в Усатого, кто ждет результатов, и уже разочарован. В ближайшее время, скорее всего, закончится вся эта история", - предположил президент, отметив, что "во всех договоренностях с Усатым всегда держал слово".



Он считает, что "граждане РМ уже осознали, что клоунам в политике не место".



"Балабол, он и есть балабол. Максимум, что ему можно доверить - выступать в цирке", - отметил президент РМ.



По его мнению, Усатый представляет "бандитскую группировку, которая сейчас в Москве".



"Народ всё это увидел, по рейтингам это понятно, шансов пройти в парламент у них (НП - "И") нет. Сами докатились до этого", - подытожил глава государства.



Выступая накануне на одном из своих телеканалов, Додон также обрушился с критикой на Усатого.



В ходе избирательной кампании по выборам президента, лидер "НП" Ренато Усатый и кандидат партии на пост президента Думитру Чубашенко призвали во втором туре голосовать за кандидатуру Игоря Додона. Впоследствии они выразили сожаление за этот поступок и попросили прощения у избирателей. Руководители "НП" заявили, что "Додон обещал бороться против Плахотнюка, но не выполнил это обещание и сотрудничает с олигархом".



