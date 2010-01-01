Додон пожалел, что заступался за Ренато Усатого в Кремле
Президент Молдовы Игорь Додон сожалеет, что просил друзей из администрации президента России встретиться в марте 2015 г. с Ренато Усатым, "которого никто не принимал и никто не поднимал трубки". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в четверг в facebook, комментируя отношения с лидером "Нашей партии" (НП), скрывающегося от молдавского правосудия в Москве.
Глава государства признался, что "в свое время искренне хотел, чтобы у ПСРМ был партнер на левом фланге в лице Ренато Усатого".
Он объяснил нападки со стороны лидера и активистов НП на социалистов в последние месяцы тем, что "у него были большие планы, а теперь обиделся на судьбу, на всех".
"Думаю, что это злость. Почему Додон стал президентом? Планы были у тех, кто инвестировал в Усатого, кто ждет результатов, и уже разочарован. В ближайшее время, скорее всего, закончится вся эта история", - предположил президент, отметив, что "во всех договоренностях с Усатым всегда держал слово".
Он считает, что "граждане РМ уже осознали, что клоунам в политике не место".
"Балабол, он и есть балабол. Максимум, что ему можно доверить - выступать в цирке", - отметил президент РМ.
По его мнению, Усатый представляет "бандитскую группировку, которая сейчас в Москве".
"Народ всё это увидел, по рейтингам это понятно, шансов пройти в парламент у них (НП - "И") нет. Сами докатились до этого", - подытожил глава государства.
Выступая накануне на одном из своих телеканалов, Додон также обрушился с критикой на Усатого.
В ходе избирательной кампании по выборам президента, лидер "НП" Ренато Усатый и кандидат партии на пост президента Думитру Чубашенко призвали во втором туре голосовать за кандидатуру Игоря Додона. Впоследствии они выразили сожаление за этот поступок и попросили прощения у избирателей. Руководители "НП" заявили, что "Додон обещал бороться против Плахотнюка, но не выполнил это обещание и сотрудничает с олигархом".
Глава государства признался, что "в свое время искренне хотел, чтобы у ПСРМ был партнер на левом фланге в лице Ренато Усатого".
Он объяснил нападки со стороны лидера и активистов НП на социалистов в последние месяцы тем, что "у него были большие планы, а теперь обиделся на судьбу, на всех".
"Думаю, что это злость. Почему Додон стал президентом? Планы были у тех, кто инвестировал в Усатого, кто ждет результатов, и уже разочарован. В ближайшее время, скорее всего, закончится вся эта история", - предположил президент, отметив, что "во всех договоренностях с Усатым всегда держал слово".
Он считает, что "граждане РМ уже осознали, что клоунам в политике не место".
"Балабол, он и есть балабол. Максимум, что ему можно доверить - выступать в цирке", - отметил президент РМ.
По его мнению, Усатый представляет "бандитскую группировку, которая сейчас в Москве".
"Народ всё это увидел, по рейтингам это понятно, шансов пройти в парламент у них (НП - "И") нет. Сами докатились до этого", - подытожил глава государства.
Выступая накануне на одном из своих телеканалов, Додон также обрушился с критикой на Усатого.
В ходе избирательной кампании по выборам президента, лидер "НП" Ренато Усатый и кандидат партии на пост президента Думитру Чубашенко призвали во втором туре голосовать за кандидатуру Игоря Додона. Впоследствии они выразили сожаление за этот поступок и попросили прощения у избирателей. Руководители "НП" заявили, что "Додон обещал бороться против Плахотнюка, но не выполнил это обещание и сотрудничает с олигархом".