



Бывший депутат парламента Кирилл Лучинский, подозреваемый в причастности к мошенничеству с кредитами Banca de Economii (ВЕМ), Unibank и Banca Socială, а также двое его подельников задержаны в четверг оперативниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).



Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба НЦБК, бывший парламентарий подозревается в отмывании денег и нанесении ущерба банкам в особо крупных размерах. Согласно материалам следствия, Лучинский был основателем и владельцем компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, через которые осуществлялось отмывание денег, выведенных из банков.



"В 2012-2014 гг. через ряд оффшорных компаний по фиктивным контрактам за оказания консультационных услуг на счета IPA International Project Agency, открытые в Лихтенштейне, были перечислены $440 тыс. Анализ их проводки показал, что эти деньги относятся к сомнительным кредитам, полученным в трех названных банках", - отмечается в пресс-релизе.



В 2013 г. через фирму Toast Delux SRL был получен в Unibank кредит на 5 млн. леев без залога. Эти деньги были конвертированы через сеть компаний в оффшоры. Впоследствии, эти средства в размере 401 650 de dolari поступили на счета компании Rouseau Alliance LP. В свою очередь, эта компания перечислила деньги в Banca de Economii с целью цессии неблегонадежных кредитов.



Действия Лучинского и трех его сообщников квалифицируется, как отмывание средств в особо крупных размерах и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Депутат также обвиняется в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе, сокрытии своей причастности к владению фирмами, банковских нарушениях. Одному из сообщников бывшего депутата удалось скрыться, а двое также задержаны.



