Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский выразил сожаление, что "ожидаемое Приднестровьем движение навстречу заменяется Молдовой политическими лозунгами насчет федерализации, некоего статуса".



Как сообщает "ИНФОТАГ", он сказал накануне, общаясь с местными журналистами, что "необходимо решать насущные проблемы, а не заниматься пустыми политическими лозунгами".



"Приднестровье к федерализации не готово, потому что есть мнение народа, высказанное на референдуме. Готовы ли к этому молдавские политики? Готовы ли поменять Конституцию, законодательство, отменить некоторые законы, придать русскому языку статус государственного, предоставить статус Вооруженным силам РФ на территории Приднестровья? Нет, наверное, не готовы. Зачем тогда лозунги? Давайте их уберем в сторону, давайте уйдем от политики и решим проблемы, от которых зависит жизнь простых людей - культурные, гуманитарные, экономические. Давайте приблизим наши позиции. В ином случае противодействие будет равно силе давления на нас. Надо решать существующие проблемы, а не заниматься пустыми политическими лозунгами. Это ни к чему не приведет", - подчеркнул тираспольский лидер.



Он выразил недовольство тем, что "действия Кишинева и Киева против Приднестровья приобрели системный характер".



"Речь идет о постах, о совместном контроле со стороны Молдовы и Украины по периметру приднестровско-украинской границы. Эти действия выполнены за спиной у Тирасполя, вне рамок переговорного процесса. Мы, конечно, их не приветствуем, как и слова Игоря Додона о том, что он сторонник установления данных постов. Нельзя решать проблемы за спиной у одной из сторон переговорного процесса", - сказал Красносельский.



По его словам, "эти действия нанесут ущерб приднестровской экономике, а так поступать нельзя".



"Решать проблемы без нашего участия или ставить нас перед фактом, конечно, можно попытаться, но всему, в том числе и терпению, есть предел. Мы открыты для диалога в любом формате - "5+2", "1+1", заседания рабочих групп. Но ни в коем случае не должно быть односторонних действий", - считает лидер Приднестровья.



Он осудил и запрет Украиной транзита продуктов питания в Приднестровье без согласования с Агентством по безопасности пищевых продуктов РМ.



"К сожалению, те или иные государства становятся на сторону Молдовы, выступая в роли сторонника и адвоката. Я напомню, что между Молдовой и Приднестровьем достигнут блок договоренностей (в 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 годах) по различным направлениям: признанию номерных знаков, свободной экономической торговле и по ветеринарии в том числе. Эти договоренности необходимо соблюдать. Иначе просто теряется доверие. Конечно, мы будем предпринимать меры, искать решение, компромиссы. Я уже обратился в адрес президента и премьер-министра Молдовы, к должностным лицам РФ, как гаранта переговорного процесса, а также в МИД Украины относительно разрешения данной проблемы", - сообщил Красносельский.



По его мнению, переговорный процесс в формате "5+2" "близок к заморозке".



"Более того, у меня складывается впечатление, что нас пытаются всячески оттуда выдавить, что неправильно. С начала года мы написали не один десяток писем ко всем участникам и посредникам переговорного процесса в формате "5+2" с просьбой, с требованием созвать данный формат для обсуждения вопросов, от решения которых зависит жизнь простых людей. Ответа пока нет", - выразил сожаление Красносельский, отметив, что инициативу Приднестровья поддерживает только Россия.



