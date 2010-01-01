



Три страны "Восточного партнерства" - Молдова, Грузия и Украина - создадут совместную платформу для общения с Европейским союзом. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил сопредседатель Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ Мариан Лупу по окончании заседания Постоянного бюро этой структуры, состоявшегося накануне в Кишинёве.



Он напомнил, что эти три страны заявили о стремлении к европейской интеграции и подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. "Это новая платформа призвана обеспечить новые возможности для координации и выработки совместных позиций на уровне трёх стран, подписавших Соглашение об ассоциации. Есть много общих проблем, которые эти страны будут лучше решать сообща. Таким образом, будет лучше налажено и сотрудничество между тремя странами, которые имеют много общего, и эффективность диалога с Европейским союзом будет выше",- сказал Лупу.



По его словам, на заседании в Кишиневе обсуждались вопросы, связанные с участием в саммите "Восточного партнёрства" в Брюсселе, который состоится в ноябре и "станет для каждой из стран прекрасной возможностью для продвижения собственных интересов". На заседании Постоянного бюро ЕВРОНЕСТ обсуждался также ход подготовки к предстоящему совещанию министров иностранных дел государств-членов Европейского союза и стран "Восточного партнёрства".



"В ходе совещания представители Молдовы обратят внимание на приоритеты, которые ставит Парламентская ассамблея ЕВРОНЕСТ в целях дальнейшего развития связей государств-участников этого объединения с Европейским союзом", - отметил Лупу. Сопредседатель Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ от Европейского парламента Ребекка Хармс сообщила, что на вторничном заседании двумя рабочими группами были рассмотрены вопросы, связанные с развитием энергетики и возобновляемыми источниками энергии, а также проблема безработицы среди молодёжи.



Парламентская ассамблея ЕВРОНЕСТ является направлением парламентского сотрудничества между Европейским союзом и странами "Восточного партнёрства". В её состав входят депутаты из стран "Восточного партнёрства", а также представители Европарламента.



