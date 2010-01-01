

"Москва не может быть сторонним наблюдателем давления, оказываемого на Приднестровье Молдовой и Украиной, учитывая порядка 200 тыс. соотечественников, проживающих в ПМР с российским паспортом". Такое мнение высказал в интервью "Известиям" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, на парламентском уровне подготовлен круглый стол "Украинский фактор и его влияние на ситуацию вокруг Приднестровья", на котором "вместе с коллегами из ПМР будет обсуждаться проблема введения Кишиневом и Киевом КПП на приднестровской границе". Депутат считает, что "украинское руководство не заинтересовано в разрешении проблемы мирным путем - из-за внутренних проблем". Однако, "если партия Игоря Додона (президента Молдовы - "И") наберет большинство на выборах в парламент в с ледующем году, он решит вопрос с ПМР", - сказал депутат.