



Проект по восстановлению железнодорожной линии Басарабяска (Молдова) - Березино (Украина), разобранной в 1997 г., планируется запустить к концу 2017 г. Об этом заявил в ходе визита в Одессу в конце прошлой недели директор "Укрзализныци" Войцех Балчун.



Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на украинские СМИ, он отметил, что данная ветка имеет "большие перспективы для связи Украины и Молдовы".



"Однако, финансовая нагрузка по ее восстановлению должна ложиться не только на плечи Украины, поэтому мы рассчитываем на финансирование из Европы", - сказал Балчун.



Его поддержал и замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов, отметив, что данный путь - "единственный вариант железной дороги с юга Украины в Молдову в обход непризнанного Приднестровья".



"Так как предполагается, что восстановление движения на участке Басарабяска - Березино будет иметь крайне позитивный экономический эффект для наших молдавских коллег, достигнуто предварительную договоренность о необходимости найти паритетное софинансирование проекта для того, чтобы финансовая нагрузка легла не только на плечи Украины, в частности "Укрзализныци", - сказал он.



Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов сообщил, что стоимость проекта возросла до 500 млн. гривен и проектной документации еще нет.



Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", Молдова настаивает на восстановлении участка Басарабяска -Березино с 2006 г. Она значима с точки зрения возможности соединения двух стран в объезд Приднестровья. Предполагалось, что работы начнутся еще летом 2016 г. Всего предстоит восстановить около 20 км железнодорожных путей на территории Украины и 1,5 км - на территории Молдовы. Руководство Молдавской железной дороги обещает восстановить свой участок за 2-4 месяца.



