Развитие сотрудничества между Молдовой Евросоюзом, ход реализации Соглашения об ассоциации и использование предоставленной макрофинансовой помощи станут предметом обсуждения на IV заседании Парламентского комитета по ассоциации ЕС-РМ в Кишиневе.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в парламенте, в молдавскую делегацию входят депутаты Михай Гимпу, Игор Время, Юрие Лянкэ, Ион Балан, Оксана Доменти, Тудор Делиу, Виктор Мындру, Георге Мокану, Серджиу Сырбу, Григоре Новак и Корнелиу Пандевич.



Делегация Европарламента включает Анди Кристя (Andi Cristea), Анжей Гжиб (Andrzej Grzyb), Кнут Флекенштайн (Knut Fleckenstein), Миапетра Кумпула-Натри (Miapetra Kumpula-Natri) и Ребекка Хармс (Rebecca Harms).



Они также рассмотрят реформы в таких областях, как юстиция, борьба с коррупцией, государственное управление, соблюдение прав и основных свобод человека, обменяются мнениями о ситуации в банковской системе, о сотрудничестве с гражданским обществом в осуществлении преобразований.



По итогам заседания будет принята декларация, с рядом рекомендаций, как для молдавских властей, так и Еврокомиссии. Сопредседатели Парламентского комитета по ассоциации Гимпу и Кристя выступят вечером с заявлениями для прессы.



Справка "ИНФОТАГ": Парламентский комитет по ассоциации ЕС - РМ проводит заседания два раза в год, поочередно в Брюсселе и Кишиневе.