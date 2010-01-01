



Президент Молдовы Игорь Додон принимает участие в саммите глав государств Организации Черноморского Экономического сотрудничества в Стамбуле. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook.



"Программа визита в столицу Турции (так было написано на facebook, потом президент исправил - "И.") насыщенная, и включает встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Греции Прокописом Павлопулосом, вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой, премьер-министром России Дмитрием Медведевым и другими чиновниками", - написал Додон.



В воскресенье вечером он встретился с представителями молдавской диаспоры в Турции.



"Провел очень хорошую встречу с нашей диаспорой в Турции, в которой участвовали примерно 100 человек. В деталях обсудили ситуацию в стране, а также приоритеты внутренней и внешней политики РМ.



"Очень много вопросов у соотечественников. От межгосударственных договоров о социальных гарантиях - до возможного изменения избирательного законодательства, реинтеграции страны, досрочных выборов. Получился очень конструктивный диалог", - отметил президент.



Он выразил уверенность, что, "как и в случае с Россией, удастся решить значительную часть проблем, с которыми сталкиваются соотечественники".



Ранее Додон обещал, что будет проводить встречи с соотечественниками за рубежом в каждой стране, где он будет находиться. Такие встречи уже прошли в Москве, Брюсселе и в итальянской Падуе.