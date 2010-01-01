

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в Молдове Фарит Мухаметшин обсудили в пятницу развитие отношений между двумя странами. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом Додон сообщил на своей странице в facebook.



"Отметили положительную динамику в торгово-экономических отношениях и постоянный рост товарообмена между нашими странами в течение последних месяцев. Обсудили вопросы внутренней политики Молдовы, в частности изменения в избирательной системе, реформу правительства и предстоящий референдум об отставке генерального примара Кишинёва",- отметил Додон.



Он сообщил, что "обсудили также последние продвижения в вопросе приднестровского урегулирования" и поговорили о предстоящем визите президента РМ в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 1 - 3 июня.



После вступления в должность президент Игорь Додон проводит встречи с дипломатам в разных форматах. Чаще всего он встречается с послами Турции и России - примерно, каждые две недели.