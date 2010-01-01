



Президент Молдовы Игорь Додон надеется на следующей неделе провести в Стамбуле встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью радиостанции Europa libera ("Свободная Европа").



На вопрос об отношениях с Украиной и возможности проведения встречи в верхах, Додон ответил, что ранее он заявлял о готовности проведения такой встречи (с президентом Петром Порошенко - "И").



"Я считаю, что между нами произошел обмен посланиями на неофициальном уровне. Первая встреча или первый контакт, возможно даже рабочая встреча, состоится в Стамбуле на следующей неделе", - сообщил Додон.



Он отметил, что примет участие в заседании глав государств Организации Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле.



"На 22 мая запланирована моя встреча с г-ном Эрдоганом, в ходе которой мы обменяемся мнениями по двухсторонним отношениям. Вы знаете, мы его ждали в первых числах мая, но приехал премьер-министр Турции. Возможна и встреча с г-ном Порошенко, в рамках которой обсудим двустороннюю повестку", - отметил Додон.



После своего избрания на пост президента Молдовы, Додон неоднократно заявлял о готовности поехать с визитами в Румынию и Украину, но на эти заявления не было реакции со стороны Бухареста и Киева. Власти Румынии не скрывают своего недовольства антирумынскими заявлениями Игоря Додона, а руководство Украины подвергло критике молдавского лидера за то, что в ходе избирательной кампании он заявил, что "Крым принадлежит России". После победы на выборах, Игорь Додон скорректировал свой message, сказав, что "Молдова не может признать Крым российским". Несмотря на это, некоторые украинские политики предлагали объявить нового президента Молдовы персоной нон-грата в Украине.