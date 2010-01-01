



Законопроект Партии социалистов (ПСРМ) по переходу к смешанной избирательной системе на 90% написан Демократической партией (ДПМ), - считает эксперт Transparency International Moldova Валериу Паша.



Как передает "ИНФОТАГ", он сказал в пятницу на пресс-конференции, что почти все, кроме отзыва депутатов и количества одномандатных округов, скопировано из законопроекта ДПМ об одномандатной системе. Объединенный законопроект также схож с тем, который продвигал председатель ДПМ Влад Плахотнюк в 2013 г.



"Ничего страшного, если бы социалисты вышли и сказали, что их не устраивает проект одномандатной системы, поэтому они взяли проект ДПМ и немного его изменили. Но в ПСРМ утверждают, что это они авторы законопроекта", - возмутился эксперт.



По его словам, два законопроекта были объединены без одобрения парламентских комиссий, Национального центра по борьбе с коррупцией, Центральной избирательной комиссии и правительства.



Директор Transparency International Moldova Лилия Каращук считает, что из-за скандалов с отмыванием денег и "кражей миллиарда" рейтинг власти сильно упал, поэтому ДПМ хочет изменить избирательную систему, чтобы остаться у власти.



"Я покинула зал парламента во время дебатов по поводу одномандатной системы, поскольку считаю, что эти дискуссии были организованы только для имитации диалога с гражданским обществом", - сказала она.



Правозащитники призывают гражданское общество протестовать против объединенного законопроекта ПСРМ и ДПМ.



