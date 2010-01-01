



Китай предоставит Молдове $100 тыс. на ликвидацию последствий апрельского снегопада. Об этом заявил в четверг поверенный в делах Китая в Молдове Го Суэли (Guo Xeuli) на встрече с замминистра иностранных дел и европейской интеграции Лилианом Дарий.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве, китайская сторона передаст деньги в форме гранта из фонда ассоциации "Красного креста" в Китае в распоряжение молдавского представительства ассоциации.



В ходе встречи также обсуждались вопросы двусторонней повестки дня, налаживание политического сотрудничества путем проведения визитов на высоком уровне торгово-экономических делегаций.



Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", из-за снегопада 20-21 апреля 11 национальных трасс было заблокировано, а более 200 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за обрыва ЛЭП. По предварительным данным только Кишиневу нанесен ущерб в 70 млн. леев ($3,7 млн.). Основной удар непогоды приняли на себя центральные и южные районы республики.



