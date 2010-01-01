Демократическая партия предлагает структурное реформирование правительства путем сокращения числа министерств с 16 до девяти, передает IPN.



Предлагаются следящие девять министерств: Министерство экономик и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство финансов; Министерство внутренних дел; Министерство юстиции; Министерство обороны; Министерство образования, культуры и науки; Министерство здравоохранения и социальной защиты; Министерство регионального развития, сельского хозяйства и окружающей среды.



Председатель ДПМ Влад Плахотнюк заявил в среду, 10 мая, после рабочего заседания партии, что и количество государственных учреждений будет сокращено, а после реорганизации в вакантные руководящие должности будут назначены профессионалы, которые вступят в должность не по политическим критериям. Лидер Демократической партии отметил, что в результате реформы сократятся расходы на содержание учреждений и будет улучшено качество оказываемых гражданам услуг.



Демократическая партия планирует перейти к реализации проекта сразу после его обсуждения с партнерами по коалиции.



