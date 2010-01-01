



Молдова открыта для чешских инвестиций и рассчитывает на их приток, - заявил премьер-министр Павел Филип на молдо-чешском бизнес-форуме в Праге.



Как сообщила "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, в нем приняли участие более 80 предпринимателей из двух стран. Молдавский премьер и его чешский коллега Богуслав Соботка подчеркнули на открытии форума важность активизации торговли и взаимных инвестиций, реализации перспективных долгосрочных проектов, а также установления контактов между предпринимателями обоих государств.



По словам Филипа, его правительство нацелено на устранение административных барьеров и обеспечение прозрачности в предпринимательской деятельности.



"Повышение доверия бизнесменов к государственным структурам является одним из наших приоритетов. Мы делаем акцент не только на широкомасштабные проекты, но и на повышение конкурентоспособности и вклада малых и средних предприятий в развитие национальной экономики", - сказал он.



Премьер Чехии отметил активизацию двусторонних отношений.



"Молдова модернизирует экономику и инфраструктуру. Мы открыты для обмена опытом, а также для технической помощи посредством конкретных проектов", - заверил он.



По итогам форума премьеры подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергоэффективности и других смежных отраслях.



Справка "ИНФОТАГ": Чехия - один из крупных торговых партнеровРМ в Евросоюзе. В первом квартале 2017 г. экспорт Молдовы в Чехию достиг $6,89 млн. - на 6,4% меньше аналогичного периода 2016 г. При этом импорт из Чехии в РМ вырос на 28,2% - до $143,46 млн.



