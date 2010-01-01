



Премьер-министр Молдовы Павел Филип, который находится с двухдневным официальным визитом в Праге, встретился с руководством обеих палат парламента Чехии. Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, в ходе встреч обсуждались вопросы укрепления двустороннего диалога и определения новых направлений сотрудничества.



В ходе встречи с председателем сената парламента Чехии Миланом Штехом состоялся обмен мнениями о процессе реализации программы реформ в рамках Соглашения об ассоциации, высказавшись за дальнейшее выполнение программы действий, направленной на развитие новых перспектив углубления молдавско-чешского сотрудничества. Премьер-министр Павел Филип высоко оценил подход Чехии в рамках Вышеградской группы для стран, включенных в "Восточное партнерство", для обеспечения им перспективы европейской интеграции.



"Визит в Чехию символичен, учитывая, что 1 июня мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, отношений, которые мы считаем очень хорошими. Мы признательны за постоянную поддержку, которую вы оказываете нам в модернизации и развитии Республики Молдова", - сказал Филип. В свою очередь, Милан Штех подтвердил готовность Чехии и в дальнейшем поддерживать Молдову в осуществлении реформ, намеченных в рамках европейской программы. "Мы готовы поделиться своим опытом в области разработки законодательных актов в соответствии с европейскими стандартами, чтобы помочь Молдове избежать ошибок, которые совершила Чехия на европейском пути. Говоря о перспективах приднестровского урегулирования, Павел Филип отметил, что "этот вопрос может быть решен исключительно в формате "5+2"".



"В настоящее время обсуждается телефонное взаимоподключение между двумя берегами Днестра, определение решений для допуска к международному автодорожному движению зарегистрированных в Приднестровском регионе автомобилей, апостиль на дипломы высших учебных заведений Тирасполя. Следующим шагом будет запуск процедуры разработки особого правового статуса Приднестровского региона", - отметил молдавский премьер.



В ходе встречи с вице-председателем палаты депутатов парламента Чехии Яном Бартошеком, обсуждались вопросы сотрудничества на правительственном и парламентском направлении, в том числе путем активизации обмена визитами на высоком уровне, контактов между профильными комиссиями, парламентскими группами дружбы и между министерствами иностранных дел.



"Мы высоко ценим поддержку Чехии европейского курса Молдовы. Правительство и парламент определили приоритет номер один государства в реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и продолжат совместные усилия по достижению намеченных целей", - сказал Филип. "Важно, чтобы малые страны объединили свои усилия, чтобы стали одним целым. Мы рады быть членами Европейского союза, это принесло нам выгоды и помогло двигаться вперед", - отметил Ян Бартошек.





