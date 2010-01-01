Инициативу президента Молдовы Игоря Додона о запрете на территории республики разведки и добычи сланцевого газа поддержали в среду две парламентские комиссии. Как передал корреспондент "ИНФОТАГ" с заседания постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, большинство ее членов поддержали озабоченность главы молдавского государства возможной добычей Frontera Resources International (США) сланцевого газа в республике.



Поддержку инициативе Додона выразила и комиссия по правам человека и межэтническим отношениям. В комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, после горячих и продолжительных дебатов, принято решение о переносе голосования на следующее заседание.



Президент выступил с инициативой о запрете разведки и добычи сланцевого газа на территории РМ в результате деятельности специальной рабочей группы, которая создана для изучения ситуации в отношении договора о концессии на 50 лет, подписанного правительством с Frontera Resources International. Ранее Игорь Додон заявлял о том, что к нему обращаются многочисленные граждане РМ, трудовые коллективы и организации с просьбой не допустить добычи сланцевого газа в республике.



Согласно подписанному с концессионером контракту, правительство взяло на себя обязательство сдать компании в концессию почти 40% территории Молдовы для проведения геологоразведочных работ.



Президент обеспокоен заключением данного соглашения и процедурами тендера по отбору концессионера. Он распорядился создать специальную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.