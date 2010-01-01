Президент Игорь Додон намерен сделать все возможное, как внутри Молдовы, так и вне ее, чтобы продвигаемый Демократической партией и ее лидером Владом Плахотнюком проект по изменению избирательной системы в республике не был принят.



Как сообщает "ИНФОТАГ", об этом он заявил накануне журналистам после вручения государственных наград группе граждан РМ.



"Мы считаем, что система голосования по одномандатным округам, предложенная Демпартией, неблагоприятно скажется на политической системе страны. И если ДПМ будет настаивать и проголосует за свой проект, я как глава государства буду блокировать его внедрение", - подчеркнул Додон.



По его словам, данная тема уже обсуждалась с представителями Венецианской комиссии, Совета Европы и его Парламентской ассамблеи.



"С 10 мая в Кишиневе будут находиться эксперты Венецианской комиссии. На встрече с ними мы приведем дополнительные аргументы, чтобы убедить в необходимости отказа от одномандатной системы и внедрения смешанной как внешних партнеров, и тех, кто контролирует сегодня парламентское большинство, - сказал президент, выразив надежду, что в конечном счете парламентское большинство откажется от идеи внедрения одномандатной системы голосования и поддержит его проект - о смешанной избирательной системе.



Реплика главы государства последовала после того, как зампредседателя ДПМ, председатель парламента Андриан Канду сказал накануне, что демократы не поддержат проект социалистов о смешанной избирательной системе, предусматривающей выборы половины парламента по партийным спискам, а другой половины - по одномандатным округам.



"ДПМ остается сторонницей одномандатной системы, так как то, что предлагает ПСРМ, в нынешних условиях неразумно. Одномандатная система - то, что нужно Молдове для изменения политического класса, и мы продолжим продвигать ее", - заверил спикер.



