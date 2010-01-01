Международный валютный фонд (МВФ) одобрил очередной транш для Республики Молдова в рамках программы, поддерживаемой через расширенный Механизм кредитования и Механизм расширенного финансирования. Транш в размере 15,7 млн. специальных прав заимствования (около 21,5 млн. долларов США) становится доступным в результате завершения первого анализа программы.

В пресс-релизе представительства МВФ в Республике Молдова отмечается, что молдавские власти продолжают регистрировать прогресс в устранение недостатков в банковско-финансовом секторе и в продвижении структурных реформ. Приложенные усилия внесли вклад в укрепление финансовой стабильности и зарегистрировано возрождение экономического роста. МВФ прогнозирует для Молдовы рост экономики на 4,5 % в 2017 году, больше, чем было предположено ранее.

Что касается банковско-финансового сектора, анализ крупнейших банков находится в стадии завершения, и зарегистрирован прорыв в укреплении корпоративного управления в банках и повышение прозрачности собственности. По данным МВФ, для обеспечения экономического роста и долгосрочного развития, жизненно важно продолжать усилия по укреплению корпоративного управления и финансового положения банков, а также укрепления нормативно-правовой базы и надзора.

НБМ должен быть готов ужесточить денежно-кредитную политику, если инфляция будет расти быстрее, чем было прогнозировано, говорится в сообщении. МВФ отмечает, что наиболее важными мерами на текущий год является повышение бюджетных доходов и эффективность расходов. Ресурсы, которые будут доступны в результате этих мер должны быть использованы для финансирования капитальных расходов и хорошо продуманных социальных расходов. Кроме того, структурные бюджетно-налоговые реформы должны способствовать дальнейшему укреплению менеджмента публичных финансов на среднесрочный период.

Программа ECF/EFF, с бюджетом в 129,4 млн. специальных прав заимствования (около 178,7 млн. долларов США, или 75 процентов от доли Республики Молдова в МВФ) была утверждена 7 ноября 2016 года. Первый транш, в размере 35,9 млн. долларов, был выделен в ноябре прошлого года. Остальные деньги будут предоставлены в результате полугодовых оценок.