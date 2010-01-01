В Республике Молдова день 9 мая был объявлен Днем Европы. Проект постановления по данному вопросу парламент принял на заседании от 28 апреля по инициативе группы депутатов. Принятое решение не исключает празднование в тот же день Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне, передает IPN.

Председатель парламента Андриан Канду заявил после заседания Парламента, что и в дальнейшем 9 мая будут чтить память жертв Второй мировой войны и останется и в дальнейшем выходным днем. По словам Канду, объявление дня 9 мая Днем Европы не уменьшает значение, которое он имел до этой даты.

«С одной стороны, у нас есть поколения людей, празднующих День Победы, с другой стороны, есть люди, которые празднуют День Европы. Данный проект призван консолидировать общество», - уверен Андриан Канду.

Президент страны Игорь Додон осудил решение Парламента, которым день 9 мая был объявлен Днем Европы и выразил намерение не промульгировать его. «В Молдове 9 мая мы праздновали, и будем праздновать День Победы», - сказал глава государства.

После совещания в руководстве ДПМ, ее первый вице-председатель, спикер Канду сообщил во вторник журналистам, что если президент Додон не подпишет принятую парламентом инициативу об одновременном праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, депутаты вновь проголосуют за нее.

«Глава государства будет вынужден подписать документ», - пояснил Канду.

Партия коммунистов заявила в пресс-релизе, что решение отметить два различных крупных праздника в один и тот же день - это вызов, который будет способствовать дальнейшему расколу общества. По мнению коммунистов, 9 мая, будучи и Днем Европы, уменьшит значение этого дня, которое он имел до сих пор. Депутаты от ПКРМ покинули даже покинули зал заседаний Парламента в знак протеста против принятого решения.

Для справки. День Европы отмечается ежегодно Европейским сообществом и государствами-партнерами 9 мая. Праздник был установлен в память министра иностранных дел Франции Роберта Шумана, который считается инициатором создания Европейского Союза. В Республике Молдова День Европы отмечается с 2006 г. В начале День Европы отмечался 10 мая, а в последние годы Европейский союз проводит различные мероприятия по этому случаю в день 9 мая.