Правительство Молдовы утвердило в среду отзыв дипломатических представителей республики в других странах.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) предлагает отозвать Владимира Лупана с поста посла, постоянного представителя Молдовы при ООН, а также Лиана Морару с поста посла Республики Молдова во Франции и чрезвычайного и полномочного посла страны в Княжестве Монако с резиденцией в Париже», — заявил глава МИДЕИ Андрей Галбур, пишет Sputnik Молдова.

Чтобы решение об отзыве дипломатов вступило в силу, его должен подписать президент Молдовы Игорь Додон.

Лупан представлял интересы нашей страны в ООН с 2011 года, а Морару возглавлял дипмиссию во Франции с 2015 года.