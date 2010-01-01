

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил свой визит в Молдову, запланированный на 5-6 мая. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон в передаче "Пятница с Анатолием Голя" на канале РТР-Молдова.



"Мы общались с послом Турции, есть большая вероятность, что Эрдоган не приедет 5-6 мая. Это вызвано ситуацией на Ближнем Востоке, внутри страны. Наверняка мы встретимся с ним 22 мая, в ходе саммите глав государств Черноморского Экономического сотрудничества в Стамбуле. Там мы встретимся и обговорим новые сроки, чтобы президент Турции приехал в Молдову", - сказал Додон.



Реджеп Тайип Эрдоган планировал посетить Конгресс гагаузов мира в Комрате.



"Может быть, Ирина Федоровна (Влах - бащкан Гагаузии - "И.") перенесет дату конгресса. Этот вопросы мы еще не обсуждали", - сказал президент.



Спрака "ИНФОТАГ": Дата конгресса гагаузов переносилась башканом уже неоднократно. На первом Конгрессе, прошедшем летом 2006 г., было решено проводить этот форум один раз в три года. Второй Форум прошел летом 2009 г., а третий - осенью 2012 г. В 2015 г. Ирина Влах перенесла мероприятие на 2016 г., а в 2016 г. - на 2017 г. О том, что конгресс назначен на 5-6 мая, объявили в начале текущего года, когда стало известно, что на Конгресс приедет президент Турции. В Гагаузии считают, что конгресс гагаузов должен состояться в назначенные сроки, одновременно с национальным праздником Хедерлез - главным праздником для гагаузов.



