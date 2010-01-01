Фермеры, понесшие убытки в результате непогоды получат компенсации. Страховщики возместят потери тем, кто лишился более одной пятой инвестиций в будущий урожай.

Между тем страховщики предупреждают, что в большинстве случаев установить размер ущерба сразу невозможно.

«Убытки должны превышать 20%. Когда подтверждается нанесение ущерба, устанавливается страховая сумма и, согласно договору, возмещается фермеру в течение 30 дней», - отмечает эксперт в области страхования Теодор Унгуряну.

В прошлом году Минсельхоз предложил законопроект об обязательном страховании от стихийных бедствий. Сейчас государство компенсирует аграриям 50% страховых расходов.

«Те, кто страхуют прогнозируемый урожай, получают от государства поддержку, но им выплачивают только 50% от суммы страховой премии, указанной в договоре со страховой компанией», - рассказал глава управления Минсельхоза Марин Мортян.

В прошлом году в Молдове не был застрахован ни один сад или виноградник. Чаще всего фермеры страхуют урожай сахарной свеклы, сои и рапса.