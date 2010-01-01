Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу подписал указ о привлечении к ликвидации последствий стихии подразделений Национальной армии.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", на своей странице в социальных сетях глава государства призвал к участию в этих работах всех неравнодушных граждан.



Согласно сообщению Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) МВД, в пятницу к 9.00 в республике оставалось частично или полностью обесточенными 220 населенных пунктов. Более всего пострадали города и села в центральной и южной части страны.



Количество поваленных непогодой деревьев превысило 1 тыс. Зарегистрировано несколько случаев травмирования граждан упавшими деревьями. Спасательные службы в течение ночи до 400 раз выезжали на вызовы, главным образом, для вызволения частного автотранспорта, застрявшего на дорогах.



По рекомендации премьер-министра Павла Филипа, работодателей призвали объявить 21 апреля выходным днем и не привлекать сотрудников к работе во избежание инцидентов.



Всего на территории республики работает 602 единицы специальной техники СГЗЧС и 4100 сотрудников МВД.



