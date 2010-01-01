



Заместитель министра внутренних дел Дорин Пуриче уверен, что реформа полиции будет доведена до конца и даст ожидаемые результаты. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил во вторник на заседании пресс-клуба, организованного Делегацией Европейского союза в Молдове.



"В ближайшие четыре года срок реагирования полиции на обращения людей сократится до минимума. Также сократится количество преступлений, увеличится скорость их раскрытия и улучшится следственная работа. К 2020 г. реформа полиции, начатая в 2016 г., будет отвечать потребностям правового государства. Полиция вернет доверие граждан, так как полностью будет отвечать их ожиданиям граждан. Мы не разочаруем также партнеров по развитию, которые оказывают финансовую поддержку и обеспечивают необходимую логистику для внедрения реформы", - заявил Пуриче.



По его словам, к 2020 г. будет завершено создание Центра обучения специалистов для работы в правоохранительных органах. В Центре будут готовиться кадры, а также полицейские будут регулярно проходить обучение и повышать свою квалификацию. Он также отметил, что руководство МВД ставит перед собой задачу, чтобы к 2020 г. женщины составляли 25% корпуса офицеров и прапорщиков полиции.



"Начатая реформа полиции будет реализована в полной мере. Я настроен оптимистично и уверен, что в 2020 г. мы достигнем всех поставленных целей, реформы будут ощущаться обществом и иметь положительные последствия", - заявил Пуриче.



В свою очередь, начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Александру Пынзарь сказал, что "реформа должна способствовать повышению уровня безопасности людей, прозрачному продвижению полицейских по службе и оплате труда, в зависимости от эффективности работы и должности". Он отметил, что материально-техническая база полиции постоянно улучшается, в том числе благодаря помощи ЕС. По его словам, в этом году ГИП будет оснащен десятью машинами для перевозки заключенных, а к 2020 г. их количество будет удвоено.



"В этом году будут отремонтированы два изолятора предварительного заключения при судебных инстанциях, а к 2020 г. их количество достигнет 15. Также, ремонту подлежат 90 полицейских участков", - сообщил Пынзарь.



Представитель Делегации ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел Стивен Дэниелс отметил на заседании, что "реформа полиции проводится для того, чтобы обеспечить безопасность, права граждан и общественный порядок на уровне всех требований и вызовов XXI века.



"ЕС предоставляет необходимую помощь для внедрения реформ, но мы не можем проводить сами реформы. Молдавские власти должны постепенно выполнить все мероприятия, предусмотренные реформой. Дальнейшее финансирование будет напрямую зависеть от хода реформ и их результатов", - подчеркнул представитель ЕС.



Соглашение о финансировании Программы бюджетной поддержки для реформы полиции подписано в декабре 2016 г. Для осуществления реформы полиции, Европейский союз выделит 57 млн. евро. Деньги ЕС будут перечислены в зависимости от результатов, полученных в процессе годовой оценки реализации проекта.



