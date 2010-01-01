



Стремление властей Молдовы восстановить контроль над приднестровским участком границы с Украиной - абсолютно естественно и законно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Лилиан Дарий в среду на встрече с главами дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Кишиневе.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в МИДЕИ, встреча состоялась в рамках кампании по информированию общественности относительно организации молдо-украинского контроля в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" на украинской территории.



Замминистра подчеркнул, что "контроль на своих границах основывается на признанном международным правом генеральном принципе соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств, закрепленном в основополагающих документах ООН и ОБСЕ, в том числе в решениях, принятых на совещаниях министров ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта".



По его словам, совместный контроль будет осуществляться на основе молдо-украинского межправительственного соглашения от 11 марта 1997 г. и Протокола между таможенными и пограничными службами двух стран, подписанного 4 ноября 2015 г.



"Проект поддерживается Европейским союзом и практический вклад в его реализацию будет внесен Миссией ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Ранее совместный контроль был налажен на молдо-украинской границе в пунктах пропуска "Бричень-Росошень", "Крива-Мамалига", "Ларга-Кельменцы" и "Джурджулешть-Рени", - напомнил Дарий.



Он отметил, что главная цель проведения совместного контроля и на них, и в "Кучурган-Первомайск" - содействие облегчению перевозок людей и грузов, без нанесения какого-либо ущерба интересам экономических агентов и физических лиц приднестровского региона.



"Наоборот, это приведет к стимуляции экспортно-импортных операций в регионе, в том числе подакцизных товаров, в частности, путем значительного сокращения времени таможенного контроля и транспортных расходов", - уверен замминистра.



Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", совместный контроль в КПП "Кучурган-Первомайск" Кишинев и Киев намерены наладить уже осенью нынешнего года. Власти непризнанной ПМР категорически против этого, считая контроль новой экономической блокадой Приднестровья и оценивают ущерб от этой меры в $40 млн. Они заручились поддержкой России и настаивают на обсуждении вопроса на встрече в формате "5+2". Молдова и ОБСЕ не согласны с этим, считая контроль на совместной границе внутренним делом Молдовы и Украины.



