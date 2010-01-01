



Президент Игорь Додон подтвердил, что вместе с группой ветеранов примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в среду на встрече с Послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным.



На своей странице в facebook Игорь Додон сообщил, что "проинформировал российского дипломата о результатах заседания Высшего совета Евразийского экономического союза в Бишкеке, и о принятом принципиальном решении предоставить Молдове статус наблюдателя при ЕАЭС".



Также стороны обменялись мнениями по поводу инициативы о внедрении смешанной избирательной системы в Республике Молдова.



"Учитывая многолетний опыт использования данной системы в Российской Федерации, я предложил провести обмен мнениями по данному вопросу", - заявил Додон.



Он сообщил также, что подтвердил свое намерение принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые пройдут 9 мая на Красной площади в Москве.



"Примечательно, что впервые за последние 10 лет молдавский президент примет участие в них вместе с группой ветеранов - участников Великой Отечественной войны", - подчеркнул Додон.



Ранее, на пресс-конференции 24 марта он также говорил о намерении поехать на парад Победы в Москве.



"У меня есть приглашение, которое мне лично вручил президент Владимир Путин. Я рассматриваю возможность поехать в Москву на торжества по этому случаю. Не просто поехать самому, а поехать с группой ветеранов Великой Отечественной войны и - почему нет - взвода почетного караула", - сказал Додон тогда.



После этого он еще несколько раз говорил о предстоящей поездке в Москву, в том числе в ходе встречи с Владимиром Путиным на прошлой неделе в Бишкеке.