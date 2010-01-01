Президент Игорь Додон предлагает ввести смешанную систему избрания депутатов по формуле 50:50, по партийным спискам и по округам. Глава государства заявил в ходе пресс-конференции во вторник, 18 апреля, что не позволит, чтобы в Молдове был внедрен проект мажоритарной избирательной системы, предложенный Демократическая партией во главе с Владом Плахотнюком, передает IPN.



Игорь Додон отметил, что смешанная избирательная система сохраняет преимущества пропорциональной системы, но позволяет в то же время избрать значительное число независимых депутатов, на районном и региональном уровнях. Согласно его инициативе, 51 депутат будет избран по партийным спискам, а еще 50 – по территориальным округам.



„Из 50 депутатов, избранных по округам, предлагаю, чтобы половина была из диаспоры и из приднестровского региона. Учитывая тот факт, что за пределами страны и в восточных районах, неконтролируемых Кишиневом, находится, по крайней мере, более трети граждан Республики Молдова, считаю, что они должны быть представлены, по крайней мере, 25% от общего числа депутатов парламента. Остальные 25% будут из районов и Кишинева”, - отметил президент.



Глава государства утверждает, что избрание депутатов из приднестровского региона должно состояться в избирательных участках, открытых в районах и населенных пунктах, которые находятся под конституционным контролем Правительства Республики Молдова. „Подчеркну, что без участия и присутствия граждан из Приднестровья, наш парламент не может быть целостным, представительным по стране. А если мы хотим интегрировать страну, мы должны быть более открытыми и в политическом плане, и в избирательном”, - сказал глава государства.



По словам Игоря Додона, голосование в диаспоре должно проводиться в течение двух дней, таким образом, чтобы упростить доступ к урнам избирателей, находящимся вдали от избирательных участков. Президент настаивает на том, что каждый избирательный участок за рубежом был обеспечен пятью тысячами бюллетенями. В то же время, для регистрации кандидатов в депутаты, глава государства предлагает ввести минимальное число подписей – 600. По его мнению, студенты должны получить право голосовать по месту учебы на основании справки, выданной учебным заведением. Кроме того, президент вновь настаивает на сокращении количества депутатов с 101 до 71.



„Это основные компоненты смешанного голосования, которого я предлагаю. С сегодняшнего дня я буду использовать все мое политическое влияние, чтобы убедить разных отечественных лидеров и зарубежных партнеров принять участие в продвижении смешанного голосования, чтобы убедить власти отказаться от голосования по одномандатным округам и принять компромиссный вариант – смешанное голосование. Я убежден, что смешанное голосование, 50 на 50, пользуется наибольшей поддержкой со стороны граждан страны, это показывают и некоторые опросы общественного мнения”, - отметил Игорь Додон.



Глава государства призвал власти проявить умеренность и мудрость, подумать о национальных интересах страны, умерить амбиции и узкопартийные интересы. По его мнению, инициатива властей - это провокация против демократических основ государства.



В апреле 2013 года по инициативе демократа Влада Плахотнюка парламент принял законопроект, по которому предстояло перейти к смешанной избирательной системе. Но в начале мая того же года депутаты аннулировали документ после того, как фракция ЛДПМ настояла на создании комиссии, которая должна была изучить влияние смешанной избирательной системы, ссылаясь на то, что проект был рассмотрен в спешке и было допущено много ошибок.