Конституционный суд (КС) и европейские конвенции, частью которых является Молдова, не допускают отзыва депутатов. Как передает корреспондент "ИНФОТАГ", об этом заявила в ходе парламентских слушаний в пятницу представитель КС Родика Секриеру.



Она привела разъяснения, которые содержатся в ряде решений КС, в том числе в решении от 2012 г.



"Там четко и аргументировано разъясняются положения Конституции о том, что любой императивный мандат является недействительным. Депутат не может быть отозван из-за того, что он не выполняет какие-то поручения граждан или партии, от которой избран. С момента принятия присяги он находится на службе народа и не может быть подвергнут наказаниям за это", - отметила Секриеру, приводя множество аргументов КС.



Она сказала, что предусмотренное в Конституции прекращение полномочий не является правом отзывать депутатов по причине того, что он не выполняет пожелания сообщества.



"Это недопустимо, так как в таком случае депутат превращается в обычного представителя своего электората, по примеру советников или руководителей местных органов власти. Депутат не подчиняется ни партии, ни избирателям в выполнении своих конституционных обязанностей. Он исходит и действует в национальных интересах, а не в интересах села или города, где его избрали", - сказала представитель КС.



Она категорически опровергла утверждения депутата Серджиу Сырбу, который сказал, что "некоторые документы КС носят противоречивый характер".



"В решениях КС вы не найдете противоречий. В данном случае, решение КС основывается и на Резолюции 1303 Совета Европы, в которой требуются от всех стран гарантии, что депутаты не могут отзываться. Это общий принцип функционирования демократических институтов в Европе. В Конституции Молдовы есть такие гарантии, и они не могут быть ограничены другими законами", - подчеркнула Секриеру.



Ее поддержал бывший председатель КС Думитру Пулбере, который подчеркнул, что ст. 68 Конституции четко говорит о недействительности императивного мандата, а потому "другие толкования по этому поводу неуместны".



Бывший член КС Николае Осмокеску также указал, что ст. 68, 69, 70, 72 Конституции не допускают отзыва депутатов.



"В то же время, я согласен, что политико-юридическая ответственность депутатов должна существовать. В случае партий она есть, так как, если партии плохо работают и не выполняют обещания, они не пройдут в следующий парламент. Должна быть ответственность и в случае депутата. Это должно стать конституционной нормой, которая не противоречит уже существующим положениям в Конституции", - считает Осмокеску.



