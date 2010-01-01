

Сторонники законопроекта об изменении избирательной системы считают возможным отзыв депутатов. Как передает корреспондент "ИНФОТАГ", парламентские слушания в пятницу были посвящены обсуждению положений законопроекта о внесении поправок в Кодекс о выборах, которые предусматривают и отзыв депутатов путем референдума.



Представляя законопроект, который разработан ДПМ, депутат Сержиу Сырбу отметил, что "граждане недовольны существующим положением дел и хотят иметь право не только выбирать, но и отзывать своих депутатов".



"Мы считаем, что это положение должно быть включено в Кодекс о выборах. Оно находится на грани законности, если исходить из ст. 68 Конституции о том, что "любой императивный мандат недействителен". Но есть и ст. 69 Конституции, которая говорит о случаях прекращения мандата депутата (в случае отставки, лишения мандата, несовместимости или смерти - "И."). Мы должны совершенствовать законодательство, исходя из интересов народа", - сказал Сырбу.



Он не исключил, что в процессе этого совершенствования понадобится принятие поправок в Конституцию.



"Если возникнет такая необходимость и будет консенсус в парламенте, то мы можем пойти и по пути изменения Конституции. Необходимо исходить из того, что законодательство должно учитывать волю народа, а не только подчинять ее закону", - сказал Сырбу.



Его поддержали эксперты, которые выступают за принятие предложенного законопроекта.



Политолог Виталий Андриевский напомнил, что "согласно законодательству, власть в Молдове принадлежит народу".



"Из этого и следует исходить. Нужно перейти от коллективной безответственности, которая скрывается за выборами по партийным спискам, к персональной ответственности, которую предусматривают выборы по одномандатным округам. И второе - над депутатами должен висеть "дамоклов меч" в виде положения о том, что они могут быть отозваны. Возможно, на практике никого и никогда не отзовут, но такая возможность должна быть предусмотрена", - подчеркнул Андриевский.



Эксперт Валериу Реница считает, что "законодательная инициатива ДПМ совпадает с интересами народа".



"Случайно это или нет, но все опросы показывают, что избиратели хотят именно то, что предусмотрено в законопроекте. Это понимает все, в том числе заинтересованные эксперты, которые выступают против изменения системы. Они признают несовершенство системы, но, исходя из определенных интересов, считают, что желание народа можно и проигнорировать", - отметил Реница.



Эксперт Роман Михаэеш также считает, что в законодательство необходимо внести положения об отзыве мандата депутата.



"Я не согласен с тем, что этого положения не существует в странах Европы. Оно есть, в порядке исключения в Португалии, Украине и Германии. Правда и то, что эти страны подверглись критике со стороны Совета Европы, но они так решили. Это возможно и в Молдове. Народу должно быть предоставлено право и избирать, и отзывать депутатов. В очень строгих условиях, в порядке исключения, право отзыва может быть предусмотрено", - считает Михэеш.



