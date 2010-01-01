Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал решение президентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о том, что запрос РМ о предоставлении ей статуса наблюдателя будет рассмотрен ими. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в пятницу на своей странице в facebook.



В своем выступлении на саммите ЕАЭС в Бишкеке Додон выразил благодарность президентам стран ЕАЭС за то, что они готовы рассмотреть эту заявку.



"Вы приняли принципиальное решение - рассмотреть заявку и в ближайшее время принять решение о предоставлении РМ статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС. Я понимаю, что у ЕАЭС нет опыта предоставления статуса с наблюдателя, мы первопроходцы в этом плане. Для нас это очень важное событие", - сказал Додон.



По его словам, "народ Молдовы очень внимательно следит за интеграционными процессами, которые происходит в ЕАЭС".



"Большинство граждан РМ открыто выступают за интеграцию в ЕАЭС, об этом свидетельствуют результаты опросов и президентских выборов. Мы сделали первые шаги - непростые, смелые, последовательные. Подписали Меморандум, который дает нам возможность больше узнать друг о друге. У Молдовы есть Соглашение об ассоциации с ЕС, которое действует с 2014 г., но оно не противоречит подписанию других документов", - считает Додон.



Он написал в facebook, что решение рассмотреть заявку Молдовы в ближайшем будущем единогласно приняли все пять президентов: России - Владимир Путин, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Армении - Серж Саргсян и Кыргызстана - Алмазбек Атамбаев.



"Это исторический день для Молдовы. Этого ждали большинство граждан страны, это обещали много политических лидеров и партий в течение многих лет. Молдова - первая из стран, которая добилась этой чести. Многие страны выступили с инициативами о подписании меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС, соглашений о свободной торговле или других форм сотрудничества с ЕАЭС. Уже подписано десятки таких соглашений, включая Меморандум о сотрудничестве с Молдовой от 3 апреля 2017 г., однако наша страна стала первой, кому будет присвоен статус наблюдателя", - подчеркнул Додон.



Он отметил, что "это решение не означает, что Молдова с сегодняшнего дня становится членом ЕАЭС".



"Это даёт нам возможность больше узнать о принципах работы организации и открывает новые возможности для наших экономических агентов. Молдове суждено дружить одновременно и с Западом, и с Востоком, сохраняя и укрепляя свой нейтралитет и государственность", - заключил Додон.



В ходе поездки в Бишкек президент РМ провел также встречи с президентами России Владимиром Путиным и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ион Чебан. Он не предоставил подробностей, отметив, что "обсуждались новые планы".



