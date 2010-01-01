





Правый политический фланг "уничтожил" себя, - считает политический эксперт, бывший замминистра иностранных дел Валериу Осталеп. Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил в пятницу на пресс-конференции "Национальные интересы Молдовы", что "кроме фраз о евроинтеграции и запугивания русскими танками, правые политики не могут предложить ничего".



"Какая-то конкретика насчет экономического и социального развития отсутствует. А такие политики, как Майя Санду или Андрей Нэстасе, лишь концентрируют вокруг себя тот электорат, который просто никак не видит себя на левом фланге", - считает эксперт.



Он подверг критике семь лет правления правых и правоцентристских партий, представители которых во власти, призванные отвечать за развитие страны, на деле открыто заявляют, что ее не должно существовать.



"Они не разбираются и не хотят разбираться в экономике. Они не владеют экономической обстановкой в стране, и предпочитают зависеть от внешних финансовых вливаний, делая тем самым Молдову зависимой и от внешней политической воли", - считает Осталеп.



