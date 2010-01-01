

Председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк пожаловался на Россию в американском издании The Daily Caller. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в статье для него молдавский олигарх отметил, что Россия способствовала победе на выборах президента РМ пророссийского кандидата Игоря Додона.



"Эта победа может огорчить американцев, но есть и хорошая новость. Она состоит в том, что ДПМ по-прежнему сохраняет большинство в парламенте, руководит правительством и не намерена "менять проамериканскую и проевропейскую политику страны",- подчеркнул лидер ДПМ.



Он признал, что у РМ есть "специфические трудности", которыми воспользовался Додон, чтобы "разделить народ и добиться победы на выборах". Эти трудности он связал с внешними факторами, в том числе общей границей с Украиной, находящейся в конфликтной ситуации из-за Крыма, а также Приднестровья, где размещены около 1500 российских военных, которые поддерживают сепаратистов". "Москва подливает масла в огонь, задерживая наших депутатов в российских аэропортах, и пытаясь помешать Молдове провести расследование в отношении коррумпированных российских чиновников, которые отмывали через наши банки миллиарды долларов", - посетовал политик.



Он связал победу Додона и с внутренними трудностями, разочарованием граждан, которые недовольны уровнем жизни и тем, что "демократия не принесла быстрые и богатые плоды". По его мнению, ситуация меняется, но "существуют риски того, что это повторится на парламентских выборах в 2018 г.".



"Однако правящая коалиция во главе с ДПМ и премьер-министром Павлом Филипом вплотную занялась решением этих проблем путем комплексных политических, экономических и банковских реформ, направленных на более строгое соблюдение правовых норм, либерализацию экономики и модернизацию общества. Правящее большинство не намерено отказываться от проамериканской и проевропейской политики. Мы намерены достичь еще больше успехов на демократическом поприще, чтобы не допустить победы антиевропейских сил на выборах в 2018 г.", - подчеркнул лидер ДПМ.



Плахотнюк заявил, что "РМ ищет возможности для укрепления связей с конгрессом США, новой администрацией американского президента и деловыми кругами". Он напомнил, что за 25 лет США выделили Молдове $1,4 млрд., а в ответ Молдова "культивирует демократические ценности, укрепляет свою систему правосудия и стремится к либерализации экономики и общества".



По его словам, эти успехи признают партнеры по развитию и международные финансовые организации. В качестве примера лидер ДПМ привел тот факт, что МВФ выделил Молдове $178,7 млн., Всемирный банк - $45 млн., а Еврооюз - $47 млн.



Политик рассказал об экономических реформах, отметив, что "РМ открыла двери для иностранных инвесторов". По его словам, налог на прибыль составляет 12%, что ниже, чем в Румынии, России, Италии и Словакии. Помимо этого в Молдове существует девять свободных экономических зон, а также готовятся к приватизации ряд крупных государственных предприятий, в том числе авиакомпания Air Moldova, распределительные электросети и оператор связи Moldtelecom.



