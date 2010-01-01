



Министр внутренних дел Александру Жиздан встретился с атташе по региональной безопасности посольства США в РМ Адамом Лэйсоном (Adam Lason). Собеседник обсудили сотрудничество между правоохранительными органами двух стран, перспективы их развития, отметив необходимость обмена передовыми практиками в полицейской деятельности. Особо выделена помощь американских военных, которые проводят обучающие курсы для бойцов батальона спецназа МВД Fulger, исходя из европейских стандартов. Жиздан поблагодарил правительство США за постоянную и профессиональную помощь по различным проектам, отметив, что ведомство проходит через этап своего реформирования. Дипломат сообщил, что США, как партнер, приветствует модернизацию силового ведомства, но считает, что результатов эффективности этих процессов должны быть больше. Собеседники догов орились о необходимости дальнейшего партнерства в сфере обеспечения качественной безопасности.

