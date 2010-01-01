



Бывшие либерал-демократы создали в парламенте Народно-европейскую группу (НЕГ) депутатов. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявили на брифинге в среду председатель Европейской Народной партии (ЕНПМ) Юрие Лянкэ и депутат Валериу Гилецки, который возглавил новую парламентскую группу.



Лянкэ отметил, что в группу вошла часть независимых депутатов, которые были избраны в парламент по спискам Либерально-демократической партии (ЛДПМ). В нее также вошло девять депутатов - Штефан Крянгэ, Алена Гоца, Джеордже Мокану, Октавиан Грама, Семен Грищук, Михаела Спатарь, Валериу Гилецки, Еуджен Карпов и Юрие Лянкэ.



"Мы решили создать в парламенте влиятельную группу депутатов, которые будут продвигать европейские ценности. Мы будем выступать за сохранение европейского пути и внедрение реформ, необходимых РМ и предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС", - подчеркнул Лянкэ.



Он сказал, что "это долгосрочный проект", группа будет действовать на платформе ЕНПМ и активно сотрудничать с другими партиями ради достижения этих целей.



"Мы обсудили ситуацию, и пришли к выводу о необходимости создания такой группы, в том числе с целью консолидации правых сил, которые сейчас проходят через острый кризис. Вместе с этими коллегами мы продвигали европейскую интеграцию и в ходе избирательной кампании на платформе ЛДПМ. Мы открыты для сотрудничества, и не исключаем, что к группе примкнут и другие депутаты", - сказал Лянкэ. Валериу Гилецки заявил, что возглавляемая им группа будет четвертой по численности в парламенте.



"Создание групп независимыми депутатами предусмотрено в решении Конституционного суда. Мы решили объединиться, чтобы вместе отстаивать общие цели и задачи",- подчеркнул Гилецки.



По его словам, группа будет отстаивать "консервативную европейскую доктрину".



Участники брифинга отказались высказать позицию к вопросу изменения избирательной системы и отвечать на другие вопросы. Они обещали рассказать об этом позже.