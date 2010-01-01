



По подозрению в организации и участии в коррупционных во вторник задержано 19 чиновников. Об этом сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).



Согласно сообщению, среди тех, кто задержан на 72 часа - три примара населенных пунктов (села Чимишень, района Криулень; Киселия Маре, района Кахул; Корлэтень, района Рышканы); бухгалтер одной примэрии; пять директоров гимназий и лицеев, руководители и сотрудники девяти различных компаний. Все они подозреваются в сговоре с целью фальсификации результатов тендеров на проведение работ в рамках инвестиционных проектов. Речь идет о сумме в 28 млн. леев (1,4 млн. евро), которые предназначались для приобретения энергеэффективного оборудования для образовательных и иных учреждений, работ по утеплению, капитального ремонта объектов.



По данным следствия, задержанные действовали по согласованию с руководством и представителями Фонда энергетической эффективности при министерстве экономики Молдовы. Коррупционная схема предусматривала отчуждение средств в особо крупных размерах под видом проведения сомнительных конкурсов.



Возбуждено 12 уголовных дел и проведено 60 обысков в различных местах, где работали и жили подозреваемые. Задержанные находятся в изоляторе НЦБК и инспекторатов полиции. Им грозит до 15 лет лишения свободы.