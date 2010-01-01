В Молдове и Украине 17 человек задержано по подозрению в подготовке покушения на председателя Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщили в субботу, 8 апреля, на пресс-конференции в Генеральном инспекторате полиции.



"В Кишиневе задержано восемь человек, в том числе шесть граждан Молдовы и двое граждан Украины. Еще девять человек задержано в Киеве. Все они подозреваются в причастности к преступной группировке, которая планировала осуществить заказное убийство Влада Плахотнюка", - сказал прокурор Виталий Бусуйок.



По его словам, большинство подозреваемых имеют судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе преднамеренных убийств. Во время обысков представители правоохранительных органов обнаружили четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями, средства связи, компьютеры, объекты маскировки.



"Операция по задержанию преступников была проведена в пятницу синхронно, оперативниками МВД Молдовы и Украины. Мы благодарим украинских коллег за сотрудничество. Наряду с задержаниями в Молдовы, произошли аресты девяти подозреваемых в Украине. Два из них специально обученные бойцы, воевавшие в Донбассе", - сказал прокурор.



Глава Национальново инспектората по расследованию Ион Якимов отметил, что все задержанные входили в числе исполнителей убийства.



"Нападение должно было быть совершено в здании Global Business Center с перестрелкой и применением гранат. Установлено, что подготовка к убийству заняла много времени, в течение которого подозреваемые были проинформированы о времени прибытия цели в офис, а также о времени отъезда. Подозреваемые подготовили легковой автомобиль с литовскими номерами, на котором они должны были выехать за границу после совершения убийства. За убийство должна была быть выплачена сумма в $200 тыс. Половину этой суммы исполнители получили", - сказал Якимов.



По его словам, установлены также заказчики убийства.



"Они являются гражданами Молдовы. Один из них находится в столице Российской Федерации, являясь авторитетом преступного мира, как в Молдове, так и в России", - заявил Якимов.



"Оперативными подразделениями Украины, а в частности Государственной пограничной службы, была получена информация о преступной деятельности, и взята в разработку одна из преступных группировок, которая действовала на территории Украины. После получения информации, что жизни гражданина РМ угрожает опасность, эта информация была передана через Генеральную прокуратуру в Генеральную прокуратуру РМ для организации совместных мероприятий. Эти мероприятия были организованы на довольно качественном уровне, что позволило и спецслужбам РМ и спецслужбам Украины синхронно провести задержание всех фигурантов данной преступной группы", - сказал на пресс-конференции первый секретарь посольства Украины в РМ Артур Пименов.



Подозреваемым в подготовке заказного убийства грозит до 20 лет тюрьмы.



