

Парламент потребовал от правительства пересмотреть методологию расчета тарифов на платные медико-санитарные услуги. Как передает корреспондент агентства "ИНФОТАГ", решение принято в среду большинством депутатов.



Председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат от Партии коммунистов Оксана Доменти напомнила, что повышение тарифов вызвало волну негодования в обществе и среди депутатов, а дискуссии в парламенте, при участии министра здравоохранения, не принесли результатов.



"Необходимо пересмотреть методологию расчета тарифов на платные медико-санитарные услуги. У членов комиссии была возможность обсудить эту тему на встречах с экспертами из Словении, России и Австралии", - сказала она.



По словам Доменти, комиссия пришла к выводу, что действующая методология требует актуализации, поскольку была подготовлена еще пять лет назад, а с того времени появилось "достаточно много факторов, требующих учета".



"Мы не согласны с утверждением, что новые тарифы не затрагивают застрахованных граждан, поскольку не все необходимые услуги включены в единый пакет", - считает она.



Главная причина пересмотра тарифов - сокращение покупательной способности населения. Динамика роста доходов не соответствует темпам повышения тарифов. Поэтому правительству необходимо пересмотреть методологию.



Изначально постановление предусматривало и приостановление действующих тарифов, но этот пункт решено исключить из постановления.



Справка "ИНФОТАГ": Новые тарифы на медико-санитарные услуги вступили в силу в 10 февраля. Стоимость анализов, консультации специалиста и пребывание в больнице для тех, у кого нет полиса обязательного медицинского страхования, повысилась в несколько раз, а некоторые услуги стали в 10 раз дороже.



