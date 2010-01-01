



Правительство Молдовы расширяет свои права и полномочия в деле привлечения в экономику "стратегических инвестиций".



Как передает агентство "ИНФОТАГ", правительство внесло ряд поправок в закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность, что теперь дает право ему заключать соглашения с иностранными партнерами, инвестиции которых в молдавскую экономику приравниваются к "стратегическим".



У правительства уже есть успешная практика подписания таких соглашений. В качестве примера можно назвать соглашение с зарубежными инвесторами в проект создания Джурджулештского порта.



Представлявшая на заседании правительства соответствующий проект решения, начальник Управления развития бизнеса из министерства экономики Ольга Баданова сказала, что наличие у правительства такого права "увеличивает гарантии для стратегических инвесторов", которые решаются на крупные инвестиции в экономику РМ.



"От Всемирного банка, других доноров Молдовы, и даже со стороны бизнеса были обращения, суть которых сводилась к тому, чтобы правительство имело право заключать такие договора с инвесторами", - отметила она.



Такие соглашения правительства с инвесторами будут определять права, обязанности, льготы в реализации инвестиционных проектов, а также поддержку государства. Наличие у инвесторов такого соглашения существенным образом снижает инвестиционные риски.



По сведениям агентства "ИНФОТАГ" из достоверных источников, стратегические инвесторы, у которых есть интерес к активам в банковском секторе РМ, ставят вопрос о государственной гарантии их возможных инвестиций. Наличие у молдавского правительства полномочий и права подписывать такого рода соглашения с инвесторами, инвестиции которых подпадают под классификацию "стратегические", не столько повышает инвестиционную привлекательность Молдовы, сколько уменьшает инвестиционные риски инвесторов, что тоже немаловажно.



