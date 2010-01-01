



Президент Молдовы Игорь Додон выступил с инициативой об ограничении зарплат руководителей госпредприятий и регулирующих органов. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook, разместив и проекты законов, направленных в парламент в качестве законодательной инициативы.



"В настоящее время существует огромная разница между зарплатами работников регулирующих органов, имеющих финансовую автономию, а также руководителей предприятий с государственным капиталом и чиновников. Считаю недопустимым, чтобы в Молдове, где согласно статистическим данным, около миллиона граждан живут на грани бедности, существовали зарплаты в десятки тысяч леев. Нельзя мириться с такими огромными доходами, которые превышают и самые высокие зарплаты в частном секторе, в условиях, когда средняя зарплата по экономике почти в 15 раз меньше", - отметил Додон, говоря про доходы руководителей государственных агентств и других регулирующих органов.



Он привел в пример заработные платы директора агентства по регулированию в энергетике (60 тыс. леев - $3,1 тыс.), агентства по регулированию в авиации (85 тыс. леев - $4,3 тыс.), госпредприятия Moldtelecom - 50 770 леев ($2,6 тыс.).



Глава государства предложил также пересмотреть принципы начисления заработной платы директорам госпредприятий или предприятий с государственным капиталом, отметив, что "зачастую независимые эксперты признают менеджмент этих предприятий неэффективным". Он подчеркнул, что начисление подобных зарплат является "вопиющей и беспрецедентной дискриминацией врачей, учителей и других работников бюджетной сферы".



"Положение дел необходимо менять. Исходя из этого, предлагаю, чтобы зарплата руководителей госпредприятий не превышала две средние заработные платы по предприятию, а зарплата руководителей регулирующих органов - не превышала зарплату руководителя учреждения, которое его назначило в должность (председателя парламента или премьер-министра - "И"). Эти предложения направлены на коррекцию зарплат, чтобы создать справедливую и эффективную систему оплаты труда", - подчеркнул Додон.



В среду он также выступил с инициативой сокращения некоторых налогов на наследство, которые граждане оценивают как чрезмерно завышенные, неоправданные и несоответствующие интересам и реальным возможностям пенсионеров, инвалидов и наследников I степени. Согласно предложенному законопроекту, налогообложение наследников I степени, обладающих естественным приоритетом по сравнению с остальными лицами с правом наследования, должно быть чисто символическим. Предлагается, чтобы налоги на заверение завещаний и выдачу сертификатов о наследстве, а также плата за нотариальные услуги не превышали 1000 леев ($50).



