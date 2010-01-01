Премьер-министр Павел Филип считает "популистской" инициативу президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в понедельник вечером на телеканале Publika.



"Эта инициатива нереализуема на практике и не имеет юридического обоснования. Она рассчитана только на эмоции граждан и направлена на дальнейший раскол общества. Очень жаль, что президент не думает о том, как объединить людей, а преследует только корыстные интересы своей партии", - сказал Филип.



Он напомнил, что, согласно законодательству, вопросы налогообложения и бюджета не могут выноситься на референдум.



"Вопрос об отмене закона о порядке возврата украденных денег из банковской системы невозможно решать путем референдума. Этот закон уже произвел правовой эффект, его никак невозможно отменить. Кроме того, принятие этого закона было одним из условий МВФ. Если бы мы не приняли этот закон и не решили проблему, мы бы потеряли гораздо больше денег", - подчеркнул Филип.



По его словам, также невозможно проводить консультативный референдум по двум другим вопросам - о наделении президента дополнительными полномочиями и сокращении количества депутатов.



"Эти вопросы касаются поправок в Конституцию. По ним можно проводить только конституционный референдум, при соблюдении соответствующих требований законодательства, но никак не консультативный", - отметил премьер.



Он также назвал недопустимым проведение референдума по вопросу изучения истории в школах.



"Это очень чувствительный вопрос. Мы знаем, что по таким вопросам, как язык, история, в обществе есть прямо противоположные мнения. По этим проблемам общество делится примерно на две части. Задавая подобные вопросы, политики раскалывают общество, усугубляют и без того непростую ситуацию. Ответственные политики так не должны поступать",- заявил Филип.



В качестве примера безответственности он привел и недавний запрет президента Игоря Додона на участие молдавских военнослужащих в военных учениях в Румынии.



"Это также непродуманные действия. Хорошо известно, что наша армия участвует в учениях за счет партнеров, в том числе НАТО. Именно такие учения составляют примерно 80% практической подготовки Национальной армии. Получается, что запретом на участие в учениях Верховный главнокомандующий препятствует обучению своей армии", - заключил Филип.



