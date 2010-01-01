





Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования в связи со взрывами в метро в Санкт-Петербурге. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook.



"Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии. Кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и её Президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты" - написал Додон. Призвал Россию и президента Путина не прекращать борьбу с терроризмом в международном масштабе.



"В эти минуты выражаю солидарность с народом России и её Президентом Владимиром Путиным. Верю, что это преступление не останется без ответа, что народ России ещё теснее сплотится вокруг её национального лидера, и что российское руководство с ещё большей решительностью будет противостоять терроризму в международном масштабе" - отмечается в послании молдавского президента.



Додон также выразил соболезнования Путину и пожелал выздоровления пострадавшим.



"Выражаю искренние соболезнования Президенту Российской Федерации, всем родным и близким жертв теракта. Желаю всем пострадавшим в теракте скорейшего выздоровления. Дорогие россияне, народ Молдовы - с вами", - написал Додон.



Во второй половине дня в понедельник в Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. По предварительным данным, не менее десяти человек погибло, более 50 получили ранения.



