Додон выразил соболезнование в связи со взрывами в Санкт-Петербурге
Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования в связи со взрывами в метро в Санкт-Петербурге. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook.
"Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии. Кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и её Президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты" - написал Додон. Призвал Россию и президента Путина не прекращать борьбу с терроризмом в международном масштабе.
"В эти минуты выражаю солидарность с народом России и её Президентом Владимиром Путиным. Верю, что это преступление не останется без ответа, что народ России ещё теснее сплотится вокруг её национального лидера, и что российское руководство с ещё большей решительностью будет противостоять терроризму в международном масштабе" - отмечается в послании молдавского президента.
Додон также выразил соболезнования Путину и пожелал выздоровления пострадавшим.
"Выражаю искренние соболезнования Президенту Российской Федерации, всем родным и близким жертв теракта. Желаю всем пострадавшим в теракте скорейшего выздоровления. Дорогие россияне, народ Молдовы - с вами", - написал Додон.
Во второй половине дня в понедельник в Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. По предварительным данным, не менее десяти человек погибло, более 50 получили ранения.
"Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии. Кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и её Президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты" - написал Додон. Призвал Россию и президента Путина не прекращать борьбу с терроризмом в международном масштабе.
"В эти минуты выражаю солидарность с народом России и её Президентом Владимиром Путиным. Верю, что это преступление не останется без ответа, что народ России ещё теснее сплотится вокруг её национального лидера, и что российское руководство с ещё большей решительностью будет противостоять терроризму в международном масштабе" - отмечается в послании молдавского президента.
Додон также выразил соболезнования Путину и пожелал выздоровления пострадавшим.
"Выражаю искренние соболезнования Президенту Российской Федерации, всем родным и близким жертв теракта. Желаю всем пострадавшим в теракте скорейшего выздоровления. Дорогие россияне, народ Молдовы - с вами", - написал Додон.
Во второй половине дня в понедельник в Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро. По предварительным данным, не менее десяти человек погибло, более 50 получили ранения.